|
04.11.2026 06:31:28
Alkyl Amines Chemicals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Alkyl Amines Chemicals hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,74 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,40 INR je Aktie erzielt worden.
Alkyl Amines Chemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 13,85 INR sowie einem Umsatz von 4,57 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.