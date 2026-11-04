Alkyl Amines Chemicals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alkyl Amines Chemicals hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,74 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,40 INR je Aktie erzielt worden.

Alkyl Amines Chemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 13,85 INR sowie einem Umsatz von 4,57 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at