Alkyl Amines Chemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alkyl Amines Chemicals äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,71 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,54 Milliarden INR.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,65 INR sowie einem Umsatz von 3,77 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at