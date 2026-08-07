Alkyl Amines Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alkyl Amines Chemicals präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,50 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alkyl Amines Chemicals ein EPS von 9,67 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Alkyl Amines Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 30,20 Prozent gesteigert.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 13,70 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,56 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at