07.05.2026 06:31:29

Alkyl Amines Chemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alkyl Amines Chemicals äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,87 INR, nach 9,00 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 3,87 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,86 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 35,20 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Alkyl Amines Chemicals ein Gewinn pro Aktie von 36,40 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alkyl Amines Chemicals im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,36 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 15,66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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