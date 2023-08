All About: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

All About präsentierte am 09.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,530 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei All About ein EPS von 0,830 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,49 Prozent zurück. Hier wurden 3,91 Milliarden JPY gegenüber 4,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at