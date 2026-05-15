All About mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

All About hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,97 JPY. Im Vorjahresquartal waren 8,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat All About 3,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,31 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 33,660 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte All About -2,800 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,46 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at