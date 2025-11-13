All About präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

All About gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,58 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,550 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,16 Prozent auf 3,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte All About 3,78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at