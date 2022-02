All About stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

All About lud am 09.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,50 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,54 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 15,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at