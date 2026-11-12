All About verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

All About hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,02 JPY. Im Vorjahresquartal waren -3,580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at