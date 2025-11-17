All America Latina Logistica: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

All America Latina Logistica hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,22 BRL. Im letzten Jahr hatte All America Latina Logistica einen Gewinn von 0,370 BRL je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3,82 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte All America Latina Logistica 3,75 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at