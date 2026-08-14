All America Latina Logistica: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

All America Latina Logistica hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,28 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte All America Latina Logistica 0,180 BRL je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat All America Latina Logistica im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,94 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 3,71 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at