All America Latina Logistica: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

All America Latina Logistica hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,28 BRL gegenüber 0,180 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,94 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,71 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at