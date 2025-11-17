All America Latina Logistica veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

All America Latina Logistica stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,75 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,82 Milliarden BRL ausgewiesen.

