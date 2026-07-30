All American Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

All American Gold hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz lag bei 9,08 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 78,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,09 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at