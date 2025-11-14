All-American SportPark: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

All-American SportPark lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte All-American SportPark -0,090 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at