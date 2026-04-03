All-American SportPark veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

All-American SportPark hat sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das All-American SportPark ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,970 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei All-American SportPark ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at