All Eyes Will Be on Palantir on Nov. 2. Here's What It Must Say to Keep the Run Going.

Palantir (NASDAQ: PLTR) has a major event coming in a few weeks: third-quarter earnings. Investors are always looking forward to these reports from Palantir because it's one of the few companies that reports on a Monday, so all eyes will be on it. Additionally, Palantir has a tremendous track record of beating expectations, and investors will be expecting another beat this quarter.

However, if it doesn't announce a beat, I would expect the stock to tumble, as that is what's currently priced in. Palantir has had an incredible run, but I think it must project continued revenue growth acceleration to maintain its run.

Continue reading