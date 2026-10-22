Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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22.10.2026 20:15:00
All Eyes Will Be on Palantir on Nov. 2. Here's What It Must Say to Keep the Run Going.
Palantir (NASDAQ: PLTR) has a major event coming in a few weeks: third-quarter earnings. Investors are always looking forward to these reports from Palantir because it's one of the few companies that reports on a Monday, so all eyes will be on it. Additionally, Palantir has a tremendous track record of beating expectations, and investors will be expecting another beat this quarter.
However, if it doesn't announce a beat, I would expect the stock to tumble, as that is what's currently priced in. Palantir has had an incredible run, but I think it must project continued revenue growth acceleration to maintain its run.
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