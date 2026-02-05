All for One Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

All for One Group hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat All for One Group mit einem Umsatz von insgesamt 125,8 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at