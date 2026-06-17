All In FutureTech Alliance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

All In FutureTech Alliance hat am 15.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

All In FutureTech Alliance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,660 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at