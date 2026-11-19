(RTTNews) - On Thursday, All In FutureTech Alliance (AIFA) signed an agreement to acquire 100% of Little Vault Inc., a California-based company. The agreement was signed on November 18, 2026, with Shanglong Li and Little Vault.

AIFA will acquire Little Vault for $8 million by issuing 1.28 million shares to seller Shanglong Li at an agreed price of $6.25 per share. The deal will be paid entirely in shares, with no cash payment.

The shares will be issued when the deal closes and cannot be transferred for at least 12 months, with possible extensions under the agreement.

These terms are intended to align Li's interests with AIFA's long-term growth while protecting the company and its shareholders.

On the Nasdaq, the shares are trading 11.30 percent up at $3.2500.