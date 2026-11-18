All In FutureTech Alliance ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat All In FutureTech Alliance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei All In FutureTech Alliance ein EPS von -0,840 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at