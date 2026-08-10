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WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2

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10.08.2026 20:15:00

All It Takes Is $10,000 Invested in Equal Parts of These 3 High-Yield Dividend Stocks to Generate Over $1,500 in Yearly Dividends.

If you were to invest $10,000 in Realty Income (NYSE: O) and its 5.1% yield, you'd generate $510 a year in dividends. The same amount invested in Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), with its 5.8% yield, would generate $580 per year. And $10k in 4.6% yielding Hormel Foods (NYSE: HRL) would provide you with $460 a year in dividend income. Put that all together, and these three high-yielders could pay you $1,550 per year. But the big story is that each of these businesses has a long history of regularly increasing its dividends. So not only do you get a lofty income stream today, but, if history is any guide, it will grow over time. Here's a look at each one to get you started.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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