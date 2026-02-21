Chevron Aktie

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

21.02.2026 13:05:00

All It Takes is $3,000 in Chevron to Generate Hundreds in Passive Income

Chevron (NYSE: CVX) is a dividend-paying juggernaut. The oil giant recently hiked its dividend payment by 4%, extending its growth streak to 39 consecutive years. The company currently has a 3.9% dividend yield, more than three times the S&P 500's level (1.2%). The high-yield dividend stock enables investors to generate lots of passive income. All it takes is a $3,000 investment in Chevron to generate hundreds of dollars in passive income in the coming years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
