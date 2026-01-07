Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
07.01.2026 12:15:00
All It Takes Is $40,000 Invested in This Dow Dividend Stock to Help Generate $1,000 in Passive Income in 2026
With the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) hovering around an all-time high, some investors may be more interested in cutting-edge artificial intelligence (AI) stocks than a stodgy fast food giant like McDonald's (NYSE: MCD). After all, selling burgers and fries may lack the glitz and glamour of a high-octane growth story, but it can be just the ticket for powering your passive income stream in 2026 and beyond.By investing $40,000 into McDonald's, you can expect to earn at least $1,000 per year on dividends, and likely more over time if McDonald's continues boosting its payout.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Dow Inc
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|22,10
|1,38%