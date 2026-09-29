Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
29.09.2026 17:30:00
All It Takes Is $5,000 in Energy Transfer (ET) to Generate Hundreds in Annual Passive Income
Energy Transfer (NYSE: ET), one of the largest midstream companies in the U.S., operates more than 140,000 miles of pipeline across 44 states. It delivers crude oil, natural gas, natural gas liquids (NGL), and other refined products through its pipelines, and it exports liquefied natural gas (LNG) to overseas markets via its marine export terminals.
As a midstream company, Energy Transfer is well-insulated from volatile commodity prices because it merely charges other companies "tolls" to use its infrastructure. As a master limited partnership (MLP), it blends a return of capital with its own cash to pay tax-efficient distributions.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- US-Börsen schließen tiefer -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.