Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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29.09.2026 17:30:00

All It Takes Is $5,000 in Energy Transfer (ET) to Generate Hundreds in Annual Passive Income

Energy Transfer (NYSE: ET), one of the largest midstream companies in the U.S., operates more than 140,000 miles of pipeline across 44 states. It delivers crude oil, natural gas, natural gas liquids (NGL), and other refined products through its pipelines, and it exports liquefied natural gas (LNG) to overseas markets via its marine export terminals.

As a midstream company, Energy Transfer is well-insulated from volatile commodity prices because it merely charges other companies "tolls" to use its infrastructure. As a master limited partnership (MLP), it blends a return of capital with its own cash to pay tax-efficient distributions.

Image source: Getty Images.

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