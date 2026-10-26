Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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26.10.2026 13:30:00
All It Takes Is 1,073 Shares of Home Depot to Generate $10,000 in Yearly Dividends. Here's Whether the Payout Is Safe.
During its most recent fiscal quarter (Q2 2026, ended Aug. 2), Home Depot (NYSE: HD) collected $47.9 billion in net sales. This makes it the biggest home improvement chain in the world. Comparatively, smaller rival Lowe's generated $26 billion in revenue in its latest fiscal quarter.
This level of scale plays to the company's advantage. It supports brand recognition. A footprint of more than 2,300 stores results in unmatched distribution. And inventory availability is robust, driving demand from professional customers, an important group to cater to.
These traits help Home Depot report consistent profits, which directly benefits income investors. If you want to make $10,000 in yearly dividends from this retail stock, you need to own 1,073 shares. But is the company's payout safe?
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