All It Takes Is 1,220 Shares of Nike Stock to Generate $2,000 a Year in Dividends. Is It Worth It?

Nike (NYSE: NKE), one of the blue chip dividend stocks, has raised its dividend for 24 consecutive years. It also has a forward yield of 4.4%, making it a dividend stock with a moderately high yield. That yield may look like an opportunity, but it's more likely a warning sign.

Why? With earnings forecasts unable to cover the dividend until at least 2027, shares remain at high risk of a dividend cut. As low-risk 10-year Treasuries yield over 5% and Nike's turnaround timeline remains highly uncertain, the risk simply isn't worth the payoff for dividend investors for now.

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