Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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22.10.2026 13:30:00
All It Takes Is 1,220 Shares of Nike Stock to Generate $2,000 a Year in Dividends. Is It Worth It?
Nike (NYSE: NKE), one of the blue chip dividend stocks, has raised its dividend for 24 consecutive years. It also has a forward yield of 4.4%, making it a dividend stock with a moderately high yield. That yield may look like an opportunity, but it's more likely a warning sign.
Why? With earnings forecasts unable to cover the dividend until at least 2027, shares remain at high risk of a dividend cut. As low-risk 10-year Treasuries yield over 5% and Nike's turnaround timeline remains highly uncertain, the risk simply isn't worth the payoff for dividend investors for now.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 195,00
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|Nike Inc.
|33,36
|-2,03%
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