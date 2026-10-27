Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
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27.10.2026 18:30:00
All It Takes Is 226 Shares of Altria Stock to Earn $1,000 a Year in Dividends. Is It Worth It?
Altria (NYSE: MO), the largest tobacco company in the U.S., has raised its dividend annually for 57 consecutive years. That makes it a Dividend King, or a company that has increased its payout for at least 50 straight years. It currently pays a forward yield of 6%. If you buy 227 shares of Altria today for $16,632, you'll earn $1,000 in annual dividends.
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