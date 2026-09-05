Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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05.09.2026 10:15:00

All It Takes Is 336 Shares of Realty Income Stock to Generate $1,000 in Yearly Dividends. Here's Whether the Payout Is Safe.

Realty Income (NYSE: O) often escapes the notice of both investors and average Americans alike. Although many people may not recognize its name, they likely spend time in some of its nearly 15,600 properties regularly.The company has existed since 1969, and it became a real estate investment trust (REIT) in 1994. It's payout has steadily risen over that 32-year history, and today, one has to buy 336 shares for around $20,600 to generate $1,000 in annual dividend income.However, whether that payout is sustainable means understanding its business and how much cash it generates. Let's take a closer look to see whether investors can truly trust its dividend.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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