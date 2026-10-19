All It Takes Is 472 Shares of Coca-Cola Stock to Earn $1,000 a Year in Dividends. Is It Worth It?

It's common for equity income investors to say they want to generate a specific amount in yearly income from a specific dividend stock. Accruing the capital to hit that goal, particularly if it's of the four-figure or higher variety, right off the bat is another matter.

Take the case of Coca-Cola (NYSE: KO), one of the largest consumer staples companies by market cap. On Thursday, Oct. 15, the beloved soft drink stock hit an all-time high before settling at $92. The stock is up nearly 34% year to date, outperforming all "Magnificent Seven" stocks.

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