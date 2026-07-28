Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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28.07.2026 13:14:45
All-Link offers 2.1 million public shares at S$0.53 each in mainboard IPO
It expects to raise about S$20.1 million in gross proceedsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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