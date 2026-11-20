All things Mobile Analytic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat All things Mobile Analytic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at