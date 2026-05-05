

EQS-Media / 05.05.2026 / 09:25 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

Allane Mobility Group erweitert Mobilitätsangebot für Unternehmen: „BusinessAuto“ bringt Dienstwagen-Leasing ins Benefit-Portfolio

Garching bei München, 5. Mai 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen, erweitert ihr Portfolio für Firmenkunden: Mit „BusinessAuto“ bietet das Unternehmen ab sofort ein neues Corporate-Benefit-Modell, das Mitarbeitenden Fahrzeuge zu attraktiven Konditionen bereitstellt.

Beim BusinessAuto-Leasing schließen Mitarbeitende den Leasingvertrag direkt mit Allane ab und erhalten von ihrem Arbeitgeber einen monatlichen Mobilitätszuschuss zur Leasingrate. In Verbindung mit den Großkundenkonditionen von Allane ergibt sich so eine attraktive Alternative zum klassischen Privatleasing. Da der Vertrag privat geführt wird, entfällt zudem die Firmenwagenversteuerung.

Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane SE: „Mit BusinessAuto schaffen wir eine Lösung, die sowohl den Anforderungen von Unternehmen als auch den Bedürfnissen von Mitarbeitenden gerecht wird. Firmenkunden können ihr Employer Branding stärken und gleichzeitig einen konkreten Mehrwert bieten. Damit setzen wir unsere Vision um, Mobilität auf allen Wegen so einfach wie möglich zu gestalten.“

Flexibles Umsetzungsmodell für Unternehmen

Unternehmen können das BusinessAuto-Modell flexibel in bestehenden Vergütungs und Benefit Strukturen integrieren. Das Modell lässt sich sowohl über einen Mobilitätszuschuss als auch über eine Gehaltsumwandlung umsetzen. Bei der Gehaltsumwandlung wird ein Teil des Bruttogehalts genutzt, um die monatliche Rate für das gewählte Fahrzeug zu finanzieren. Dies kann gegenüber einem regulären Privatleasing zu deutlichen Brutto-Netto-Vorteilen führen.

Für die Umsetzung schließen Unternehmen hierbei einen Rahmenvertrag mit der Allane Mobility Group und stellen ihren Mitarbeitenden das Fahrzeug zur Verfügung. Die monatliche Rate wird direkt vom Bruttogehalt einbehalten. Mitarbeitende profitieren von spürbar geringeren Gesamtkosten sowie einem umfassenden Leistungspaket, das Versicherung, Wartung und Kfz-Steuern bereits einschließt.

Steigende Bedeutung von Mobilitäts-Benefits

Mit dem neuen Angebot reagiert die Allane Mobility Group auf die steigende Bedeutung von Mobilitätslösungen als Bestandteil moderner Arbeitgeberangebote. Insbesondere im Wettbewerb um Fachkräfte gewinnen flexible Zusatzleistungen zunehmend an Relevanz.

Full-Service und einfache Abwicklung

Im Rahmen des BusinessAuto-Angebots übernimmt die Allane Mobility Group die gesamte Abwicklung von der Fahrzeugauswahl über das Leasing bis hin zu Serviceleistungen. Dadurch wird der administrative Aufwand für Unternehmen minimiert und eine reibungslose Integration sichergestellt.

Mit der Einführung von BusinessAuto baut die Allane Mobility Group ihr Angebot im Bereich nachhaltiger und flexibler Mobilitätslösungen konsequent aus und unterstreicht damit ihre Position als innovativer Partner für Firmenkunden.

Weitere Informationen zu BusinessAuto sind auf Allane.de verfügbar.

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Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Flottenleasing, Online Retail, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com