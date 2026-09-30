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30.09.2026 09:29:32

Allane Mobility Group erweitert Serviceangebot für Privatkunden um Premium-Langzeitschutz von CarGarantie


EQS-Media / 30.09.2026 / 09:29 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Allane Mobility Group erweitert Serviceangebot für Privatkunden um Premium-Langzeitschutz von CarGarantie

Garching bei München, 30. September 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen, bietet Privatkunden ab sofort den Premium-Langzeitschutz von CarGarantie an. Mit dem neuen Serviceangebot können sich Leasingkunden noch umfassender absichern: Nach Ablauf der Herstellergarantie profitieren sie von einer Verlängerung ihres Garantieschutzes mit umfassender Abdeckung technischer Defekte. So sorgt das Angebot für zusätzliche Sicherheit und Planungssicherheit über die gesamte Leasinglaufzeit hinweg.

Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane SE: „Unser Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden rundum entspanntes Fahren zu ermöglichen – vom ersten Tag bis zur Fahrzeugrückgabe. Mit dem Premium-Langzeitschutz schaffen wir zusätzliche Planungssicherheit für die Zeit nach Ablauf der Herstellergarantie.“

Umfassende Abdeckung technischer Defekte auch nach Ablauf der Herstellergarantie

Tritt ein technischer Defekt auf, meldet der Kunde den Defekt direkt an CarGarantie – telefonisch oder online. Vor Beginn der Reparatur erfolgt die Freigabe der abgedeckten Leistungen, wodurch jederzeit Transparenz gewährleistet ist. Lohnkosten werden vollständig nach den Arbeitszeitrichtwerten des Herstellers erstattet; Materialkosten werden abhängig von der Laufleistung des betroffenen Bauteils übernommen – bis 50.000 km zu 100 Prozent. Der Schutz gilt im Inland sowie bei Urlaubs- und Geschäftsfahrten europaweit, auch wenn die Reparatur nicht beim verkaufenden Händler erfolgen kann.

Flexibel buchbar, passend zur Leasinglaufzeit

Der Premium-Langzeitschutz ist in den Laufzeiten 24, 36, 48 oder 60 Monate buchbar. Die Kosten richten sich nach der Leistung des Fahrzeugs sowie der gewählten Laufzeit und Zahlungsweise; sowohl monatliche als auch jährliche Zahlung sind möglich. Voraussetzung für den dauerhaften Garantieschutz sind regelmäßige Wartungen nach Herstellervorgaben, dokumentiert beim Händler oder in einer Kfz-Meisterwerkstatt.

Interessierte können das Angebot telefonisch unter +49 89 3070 07 00 oder per E-Mail an vertrieb@allane.com anfragen. Weitere Informationen zum Premium-Langzeitschutz sind auf Allane.de verfügbar.

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Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com

 

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult
allane@kirchhoff.de



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Allane SE
Schlagwort(e): Auto

30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allane SE
Parkring 33
85748 Garching bei München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7080 81 610
E-Mail: ir@allane.com
Internet: http://ir.allane-mobility-group.com
ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
WKN: A0DPRE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code: 529900CBIWZ57I62HZ92
EQS News ID: 2406492

 
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2406492  30.09.2026 CET/CEST

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