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17.09.2026 09:30:03

Allane Mobility Group und DEKRA weiten Netzwerk an Rückgabestandorten aus


EQS-Media / 17.09.2026 / 09:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Allane Mobility Group und DEKRA weiten Netzwerk an Rückgabestandorten aus

Garching bei München, 17. September 2026 – Die Allane Mobility Group („das Unternehmen“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, und DEKRA bauen ihre erfolgreiche Kooperation zur Optimierung des Leasingfahrzeug-Rückgabeprozesses konsequent aus. Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Jahr 2025 mit zehn Standorten umfasst das gemeinsame Rückgabenetzwerk nun 26 DEKRA-Niederlassungen in ganz Deutschland  – die Anbindung weiterer Standorte ist bereits geplant.

Seit der Einführung des kombinierten Rückgabe- und Begutachtungstermins an ausgewählten DEKRA-Stationen haben Kundinnen und Kunden der Allane Mobility Group bundesweit die Möglichkeit, ihr Leasingfahrzeug unkompliziert und mit transparenter, professioneller Zustandsbewertung zurückzugeben. Zustandsprüfung und Fahrzeugübergabe erfolgen dabei bequem und effizient in einem einzigen Kombi-Termin.

Steffen Hohn, Department Head Lease End bei der Allane Mobility Group: „Mit nun 26 DEKRA-Standorten bundesweit bieten wir dem Großteil unserer Kunden eine wohnortnahe Rückgabemöglichkeit – und das Netzwerk wächst weiter. Für uns endet die Servicequalität nicht mit der letzten Leasingrate: Auch die Rückgabe soll für unsere Kunden so reibungslos und vertrauenswürdig verlaufen wie jede andere Station ihrer Leasingerfahrung.“

Flächendeckende Verfügbarkeit in ganz Deutschland

Das Netzwerk der verfügbaren DEKRA-Rückgabestationen ist mittlerweile auf 26 Niederlassungen angewachsen und deckt alle großen Wirtschafts- und Ballungsräume Deutschlands ab: Aachen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Chemnitz, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm und Würzburg.

Einfache Abwicklung bei voller Transparenz

Kunden der Allane Mobility Group erhalten rund vier bis sechs Wochen vor Vertragsende eine E-Mail mit einem Link zur Terminbuchung. Die Rückgabe an einer DEKRA-Station beinhaltet die qualifizierte Zustandsaufnahme durch DEKRA-Experten sowie die vollständige Fahrzeugrückgabe in einem Termin. Der Fahrzeugschein wird direkt vor Ort übergeben.

Weitere Stationen folgen

Der Ausbau des DEKRA-Netzwerks ist noch nicht abgeschlossen. Allane und DEKRA planen, das gemeinsame Rückgabeangebot in weiteren Städten und Regionen verfügbar zu machen, um noch mehr Kunden einen wohnortnahen Rückgabetermin zu ermöglichen.

Alle verfügbaren Rückgabeoptionen sind hier zu finden.

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Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 864 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

www.allane-mobility-group.com

 

Pressekontakt:
Kirchhoff Consult
allane@kirchhoff.de



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Allane SE
Schlagwort(e): Auto

17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allane SE
Parkring 33
85748 Garching bei München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 7080 81 610
E-Mail: ir@allane.com
Internet: http://ir.allane-mobility-group.com
ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
WKN: A0DPRE
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900CBIWZ57I62HZ92
EQS News ID: 2400424

 
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2400424  17.09.2026 CET/CEST

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