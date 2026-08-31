Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) präsentierte Quartalsergebnisse

Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 252,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 203,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at