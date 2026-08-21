Allbirds stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Allbirds lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Allbirds ein Ergebnis je Aktie von -1,920 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Allbirds mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 93,05 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at