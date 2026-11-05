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05.11.2026 06:31:28
Allcargo Logistics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Allcargo Logistics hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,11 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,55 Milliarden INR – ein Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allcargo Logistics 5,37 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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