Allcargo Terminals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Allcargo Terminals hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,420 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,07 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,52 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at