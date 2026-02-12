Allcargo Terminals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Allcargo Terminals hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,450 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,18 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,87 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at