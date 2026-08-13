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13.08.2026 06:31:29
Allcargo Terminals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Allcargo Terminals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent auf 2,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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