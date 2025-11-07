Allcargo Terminals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Allcargo Terminals hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,45 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,07 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,95 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at