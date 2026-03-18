UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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18.03.2026 08:45:50

Alle Daten migriert: UBS erreicht Meilenstein bei der CS-Integration

Die UBS hat die Übertragung der Kundendaten der übernommenen ‌Credit ⁠Suisse auf die eigenen IT-Systeme abgeschlossen. Damit sei ein wichtiger Meilenstein erreicht, schreibt die Bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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