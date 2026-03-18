UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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18.03.2026 08:45:50
Alle Daten migriert: UBS erreicht Meilenstein bei der CS-Integration
Die UBS hat die Übertragung der Kundendaten der übernommenen Credit Suisse auf die eigenen IT-Systeme abgeschlossen. Damit sei ein wichtiger Meilenstein erreicht, schreibt die Bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu UBS
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08:15
|UBS completes transfer of 1.2mn Credit Suisse clients in mammoth integration (Financial Times)
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17.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
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17.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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17.03.26
|Börse Zürich: SMI legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
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17.03.26
|Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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17.03.26
|Optimismus in Zürich: SMI am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.03.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
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17.03.26
|Handel in Zürich: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu UBS
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|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|UBS Outperform
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|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|17.03.26
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|Barclays Capital
|10.03.26
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|06.02.26
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|Barclays Capital
|04.02.26
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|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
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|30.04.25
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|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
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|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
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