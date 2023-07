Alle neun Stunden ein Funkloch geschlossen

Vodafone hat Offensive beim Mobilfunk-Ausbau für Sommer 2023 gestartetÜber 1.100 Bauprojekte in einem Monat vollendetVodafone hat seine Sommer-Offensive für den weiteren Mobilfunk-Ausbau gestartet. Bundesweit wurden allein im Juni 2023 insgesamt 1.133 Bauprojekte vollendet. Dabei hat Vodafone 80 LTE-Funklöcher beseitigt und die Breitband-Kapazitäten an mehr als 600 Standorten durch den Bau neuer mobiler Datenautobahnen erhöht. Ebenso hat Vodafone an rund 450 Mobilfunk-Stationen erstmals die 5G-Techologie in Betrieb genommen und diese Standorte somit zu 5G-Stationen aufgewertet. Das Echtzeit-Netz 5G+ wurde an 58 Orten erstmals freigeschaltet. Auch in den kommenden Monaten wird Vodafone sein Mobilfunk-Netz in ähnlicher Größenordnung ausbauen. Mehr Daten im Mobilfunk-Netz: Steigerung um mehr als 30 ProzentHintergrund der Maßnahmen beim Mobilfunk-Ausbau ist das Bemühen, den Kunden ein gutes Netz zu bieten – sowie eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr in Deutschland wächst rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 30 Prozent. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa aus beruflichen Gründen oder um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport (z. B. Fußball-Bundesliga, 2. Liga und Champions League) und TV-Sendungen im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Medienhäusern informieren. Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung trägt Vodafone mit Investitionen in den Ausbau des LTE-Netzes und den Aufbau des 5G-Netzes Rechnung.Netzausbauin den einzelnen BundesländernZu den InfosMobilfunk-Netz wird immer dichter und schnellerDas Mobilfunk-Netz transportiert mehr Daten als jemals zuvor. VodafoneAktuell betreibt Vodafone mehr als 26.700 Mobilfunk-Stationen in Deutschland. Dadurch ist nahezu die gesamte Bevölkerung an das Vodafone-Mobilfunknetz angebunden. Somit bestehen in besiedelten Gebieten jetzt nur noch wenige Funklöcher im Mobilfunk-Netz von Vodafone. Mit seinem mobilen Breitbandnetz LTE (=4G) erreicht Vodafone rund 99 Prozent der Bevölkerung. Darüber hinaus bringt Vodafone die noch sehr junge Mobilfunk-Generation 5G nach Deutschland – ergänzend zur mobilen Breitband-Versorgung mit LTE. Dabei stattet Vodafone die 26.700 vorhandenen Mobilfunk-Stationen nach und nach mit 5G aus. Hinzu kommen punktuelle Neubauten. Mehr als die Hälfte der Mobilfunk-Stationen in Deutschland haben bereits die 5G-Technologie an Bord, sodass mehr als 80 Prozent der Menschen in Deutschland an ihren Adressen das 5G-Netz von Vodafone nutzen können. Das Echtzeit-Netz 5G+ bilden jetzt mehr als 4.100 Standorte mit rund 12.000 5G+-Antennen. Im Zuge des 5G-Ausbaus wird das Netz immer schneller: Die durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit, die beim Kunden ankommt, stieg innerhalb eines Jahres um knapp 20 Prozent auf 112 Megabit pro Sekunde.Der Beitrag Alle neun Stunden ein Funkloch geschlossen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.