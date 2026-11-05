Alle Parteien einig: Feuerwehren künftig automatisch NoVA-befreit

Manchmal geht es im Parlament auch einstimmig: Alle Parteien stimmten im Budgetausschuss dem gemeinsam eingebrachten Antrag zu, dass ab 1. Jänner die Normverbrauchsabgabe (NoVA) beim Kauf von Feuerwehrfahrzeugen automatisch erlassen wird. Bisher musste die Steuer gezahlt und dann zurückgefordert werden. Alle Fraktionen sprachen von einer wichtigen Entbürokratisierungsmaßnahme für die Feuerwehren.

tsk/hai