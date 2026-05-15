BlackPoll Fleet International Aktie
WKN DE: A12AFL / ISIN: US0702551047
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15.05.2026 10:02:33
"Alle Standorte bleiben": IG Metall und Betriebsrat machen VW-Spitze eine Basta-Ansage
Es ist ein offenes Geheimnis: Die VW-Spitze möchte den Autobauer mit Werkschließungen wieder auf Erfolgskurs bringen. Darüber möchten Betriebsrat und Gewerkschaft nicht einmal diskutieren. Sie legen dem Konzern ein neues Geschäftsmodell nahe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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