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14.09.2026 19:03:32

Alle Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung der REPLOID Group AG einstimmig angenommen


EQS-Media / 14.09.2026 / 19:03 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Alle Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung der REPLOID Group AG einstimmig angenommen

  • Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen
  • Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
  • KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft neuer Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 2026
  • 1:15 Aktiensplit (d.h. 15 Aktien für eine) und entsprechende Erhöhung des Grundkapitals
  • Genehmigtes Kapital
  • Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Finanzinstrumenten (Bedingtes Kapital)
  • Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027
  • Satzungsänderungen

Wels, 14. September 2026 – Die heutige ordentliche Hauptversammlung der REPLOID Group AG („REPLOID“) war die erste seit dem Listing im Vienna MTF. Es wurden sämtliche Beschlussvorschläge einstimmig angenommen.

Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID: „Der wertschätzende Austausch mit unseren Aktionären und das Vertrauen, das uns die einstimmige Annahme aller Tagesordnungspunkte entgegengebracht hat, geben uns wichtigen Rückhalt für das ambitionierte Programm, das vor uns liegt.“

Informationen zur heutigen Hauptversammlung können der Unternehmenswebsite entnommen werden: https://www.reploid.eu/de/investoren/hauptversammlung

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu 



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG
Schlagwort(e): Unternehmen

14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstraße 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
EQS News ID: 2399040

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2399040  14.09.2026 CET/CEST

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