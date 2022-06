Alle Vodafone-Shops sind ab sofort klimaneutral

Vodafone führt als erstes Telekommunikationsunternehmen Deutschlands klimaneutrale Shops einGrünes Shop-Konzept: umweltschonende Ressourcen & digitale AlternativenAusgleich von 3.000 Tonnen CO2 jährlich für mehr als 150 Vodafone-ShopsDie Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Daher geht Vodafone jetzt den nächsten Schritt Richtung Klimaneutralität: Als erster Telekommunikationsanbieter in Deutschland hat Vodafone alle eigenen Shops klimaneutral gestellt. Der CO2-Fußabruck der Shops wird durch zahlreiche grüne Maßnahmen wie Ökostrom, digitale Services und den Einsatz nachhaltiger Materialien kontinuierlich reduziert. Restliche CO2-Emissionen gleichen die Düsseldorfer durch die Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte aus – das sind jährlich knapp 3.000 Tonnen CO2. Unterstützt wird Vodafone dabei von ClimatePartner, einem führenden Lösungsanbieter im Klimaschutz. In 3 Schritten zur KlimaneutralitätCO2-Emissionen reduzieren und berechnen sowie restliche Emissionen ausgleichen. Durch umfassende Nachhaltigkeitsmaßnahmen, wie beispielsweise die Nutzung von Grünstrom, nachhaltigen Materialien sowie digitalen Services und Werbeträgern hat Vodafone zunächst den CO2-Ausstoß der eigenen Shops kontinuierlich reduziert. Um als klimaneutral zu gelten, muss ein Unternehmen zuerst alle Aktivitäten, durch die CO2 ausgestoßen wird, reduzieren oder vermeiden. In Kooperation mit ClimatePartner wurden im zweiten Schritt die CO2-Emissionen der Shops gemäß Kriterien des Greenhouse Gas Protocol untersucht. Das Ergebnis der Berechnung: In den über 150 Vodafone eigenen Filialen verbleibt ein Emissionswert von rund 3.000 Tonnen CO2. Das entspricht dem jährlichen CO2-Fußabdruck von fast 270 Deutschen. Diese restlichen Emissionen werden durch die Unterstützung zertifizierter Klimaschutz-Projekte mit ClimatePartner ausgeglichen. Doch das ist noch lange nicht das Ende, sondern ein Kreislauf. So dass es auch zukünftig heißt: reduzieren, berechnen, ausgleichen.Grüne NewsBeiträge zum Thema NachhaltigkeitAlle BeiträgeSo geht’s: Die grünen Maßnahmen der GigaGreen-ShopsDas größte grüne Netz Europas – auch in den Filialen: Seit Juli 2021 betreibt Vodafone sein europäisches Netz mit 100% Grünstrom. In Deutschland ist der Wechsel auf Grünstrom bereits im Oktober 2020 erfolgt – und damit der CO2-Ausstoß um 92 Prozent gesunken. Das entspricht 245.000 Tonnen CO2. Natürlich fließt auch in den Vodafone-Filialen ausschließlich Grünstrom.Vodafone setzt auf Digitalisierung: So zum Beispiel mit dem Einsatz digitaler Tarifkarten. Tarif-Informationen werden für Vodafone-Filialen und Partneragenturen nicht mehr gedruckt, sondern sind digital für jeden zugänglich. Statt Broschüren und Flyern zieren Aufkleber mit QR-Codes die Aufsteller der Verkaufsflächen. Den QR-Code gibt es auch als Visitenkarte zum Mitnehmen. Allein dadurch werden jährlich fast 300.000 Kilogramm Papier eingespart. Papierlos werden auch die Beratungsgespräche festgehalten und den Kundinnen und Kunden digital zur Verfügung gestellt.Altpapier statt Plastik: Nicht nur auf Plastik wird in den Shops und auch an den Vodafone-Standorten verzichtet. Vodafone ersetzt viele Materialien durch nachhaltigere Alternativen. Poster werden auf biologisch abbaubarem Material klimaneutral gedruckt und gebleichte Bon-Rollen werden durch Alternativen aus 100% Altpapier ersetzt. Die Produktion der Schaufenster-Beklebung, Magnetgrafiken und Textil-Bespannungen erfolgt ebenfalls klimaneutral.Grüne Logistik: Auch beim Versand von Werbemitteln in die Shops und zum Kunden setzt Vodafone auf Nachhaltigkeit, mit DHL GoGreen.Grüne und klimaneutrale Produkte: Vodafone bietet sowohl klimaneutrale Geschäftskundentarife als auch nachhaltige und fair-produzierte Endgeräte wie das Fairphone 4 5G an. Zusätzlich können Kundinnen und Kunden ihre Smartphones mit nachhaltigen Handy-Hüllen und Displayschutzfolien schützen.Grüne Services: Nachhaltigkeit beginnt bereits bei der Kaufentscheidung. Mit dem Eco-Rating bietet Vodafone seinen Kunden seit letztem Jahr mehr Transparenz bei der Auswahl eines neuen Smartphones. Oder muss es überhaupt immer ein Neugerät sein? Mit verschiedenen Services unterstützt Vodafone seine Kunden, wie auch Nicht-Kunden, den Lebenszyklus ihrer digitalen Endgeräte zu verlängern. Allen voran: Der In-Store Repair-Service in derzeit 15 Vodafone-Shops. Innerhalb von zwei Stunden, ist das Smartphone wieder voll funktionsfähig. Neben kaputten Displays, ist auch ein alter Akku mit geringer Laufzeit ein Alltags-Ärgernis, das häufig zum Neukauf führt. Mit dem Battery-Check lässt sich innerhalb weniger Minuten prüfen, ob ein neuer Akku notwendig ist, um die Laufzeit zu maximieren und die Anzahl der Ladevorgänge zu minimieren. Bis 2. Juli bieten Vodafone und Samsung außerdem in 13 Vodafone- und neun Samsung-Shops deutschlandweit einen vergünstigten Batterie-Tausch von nur 49 Euro für ausgewählte Samsung-Geräte an. Je nach Modell eine Kostenersparnis von bis zu 90 Euro.Grüne Mobilität für Mitarbeitende: Bei Vodafone können Mitarbeitende Fahrräder und auch E-Bikes leasen oder auch vergünstigte Monatstickets für öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Denn die nachhaltigen Alternativen zum Auto reduzieren die innerstädtischen Verkehrsemissionen.Grüne Partnerschaft für klimaneutrale ShopsAlle CO2-Emissionen der Shops, die sich aktuell noch nicht vermeiden lassen, gleicht Vodafone ab 1. Juni 2022 gemeinsam mit ClimatePartner durch zertifizierte Klimaschutz-Projekte, wie beispielsweise die Förderung von Windparks in Brasilien, aus. Mit dem ClimatePartner-Label schafft Vodafone Transparenz: Kundinnen und Kunden können den CO2-Ausgleich jederzeit einsehen, wenn sie den zum Label zugehörigen QR-Code in der Filiale einscannen oder die Website von ClimatePartner besuchen.Der Beitrag Alle Vodafone-Shops sind ab sofort klimaneutral erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.