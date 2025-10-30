Allegheny Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Allegheny Technologies hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,570 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,13 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,05 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

