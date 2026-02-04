Allegheny Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Allegheny Technologies hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,18 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Allegheny Technologies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,55 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,59 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at